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В России умер известный правозащитник, выступавший в поддержку Украины: фото

пятница, 08 ноября 2019, 07:36
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Организатор оппозиционных митингов в России правозащитник Сергей Шаров-Делоне умер от рака легких.

Об этом сообщила в соцсети Facebook председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По профессии Сергей Шаров-Делоне был художником-реставратором и занимался восстановлением и охраной памятников архитектуры. Однако, известен он стал как правозащитник, участник и организатор оппозиционных митингов, в частности митинга на Болотной площади в мае 2012 года.

В прошлом году Сергей Шаров-Делоне был задержан полицией за участие в митинге на поддержку Украины. На акцию он пришел с тем же плакатом, с которым в 1968 году вышел на демонстрацию протеста против введения советских войск в Челословакию его двоюродный брат, известный советский писатель и диссидент Вадим Делоне.

Как сообщал Апостроф, в воскресенье, 27 октября, в Великобритании на 77 году жизни умер советский и российский правозащитник, диссидент и писатель Владимир Буковский.

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