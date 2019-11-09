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Зато стакан православный: в сети показали забавное фото военного министра Путина

суббота, 09 ноября 2019, 19:49
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу попал на фото с бутылкой минеральной воды премиум-класса Perrier, разливаемой из источников в окрестностях города Вержеза на юге Франции.

Снимки были опубликованы в аккаунте "Разбираются. Потерпите" на Twitter.








"Посмотрите-ка на этого вояку-патриота, с бутылочкой воды из страны агрессивного блока НАТО. А отечественный Нарзан пить не по рангу?" - спрашивает автор твита в подписи к фотографии.

"Его душа нарзан уже не принимает", "Стакан зато у него православный, с подстаканником!" - комментируют в соцсети фото росийского министра, который во время путешествия железной дорогой пил не только традиционный чай, но и французский бренд минеральной воды.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети высмеяли этикетку пива, где в неглиже нарисованы президент и экс-глава России Владимир Путин с Дмитрием Медведевым.

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