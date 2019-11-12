На Западе рассказали о вербовке Путиным бывших шпионов в масштабный проект

Президент России Владимир Путин использует бывших шпионов для продвижения своих интересов в Европе и руководства энергетическими проектами, такими как скандальный "Северный поток".

Об этом рассказал "Апострофу" датский журналист-расследователь Йенс Гювсгаард.

По его словам, в самой России Путин в 2001 году уволил все руководство "Газпрома" и заменил его на своих людей, в частности, главой корпорации стал Алексей Миллер – помощник Путина из органов власти Санкт-Петербурга времен 1990-х. Позже знакомые президента РФ из КГБ и ФСБ были назначены директорами компании.

Однако, Гювсгаард отмечает, что такую тактику Путин использует не только в России.

"Управляющий директор "Северного потока" Матиас Варниг - бывший офицер "Штази" ("филиал" КГБ в оккупированной Восточной Германии - Staatssicherheit, - "Апостроф"). Путин в то время был агентом КГБ, а Варниг - капитаном "Штази", они работали вместе в Дрездене. Варниг был одним из тех, кто работал над назначением бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера председателем совета директоров "Северного потока", – говорит журналист.

Гювсгаард считает, что назначение Шредера было удачным шагом, поскольку позволило привлечь к лоббированию российских интересов связаных с экс-канцлером Германии европейских политиков.

"Например, бывший премьер Швеции Йоран Перссон и бывший премьер Финляндии Пааво Липпонен консультировали строительство газопровода. Поэтому Путин продолжает использовать деньги, чтобы расширить свой контроль на страны Скандинавии и Германии. То есть это история о том, как Кремль использует связи со шпионским прошлым", – резюмировал Гювсгаард.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Европа готова закрыть глаза на широко­масштабную войну в Украине - датский журналист.