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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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У тайной "подруги" Путина нашли имущество на миллиард: подробности

среда, 20 ноября 2019, 04:07
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Глава совета директоров "Национальной медиа группы", олимпийская чемпионка Алина Кабаева в июле 2018 года впервые оформила в собственность участок земли на Рублево-Успенском шоссе.

Об этом говорится в расследовании "Открытых медиа".

По данным Росреестра, на Алину Маратовну Кабаеву оформлен участок земли площадью 25 соток, расположенный в поселке дома отдыха "Успенское". Он прилегает к участку в 45 соток, которым, по данным Reuters, владеет бабушка Кабаевой Анна Зацепелина. Общая стоимость владений семьи Кабаевой в Успенском, по оценке издания, составляет 655 миллионов рублей.

Открытые медиа

Мать олимпийской чемпионки Любовь Кабаева в 2010 году оформила в аренду на 49 лет участок земли в селе Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи. Среди ее соседей — руководители "Газпрома", а также полный тезка Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова. Кроме того, в нескольких километрах от Эсто-Садка находится горный хребет Псехако, где располагается резиденция, которую посещал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выписка из ЕГРНОткрытые медиа

Любовь Кабаева, по информации "Собеседника", арендует двухэтажное шале площадью 334 квадратных метра. Мать Алины Кабаевой и еще 11 арендаторов вместе платят за аренду участков и нескольких домов 101,5 тысячи рублей в год, или 278 рублей в день на всех. Если предположить, что все арендаторы платят поровну, то получается, что мать Кабаевой снимает шале за 23 рубля в день. Об общей стоимости аренды стало известно из решения арбитражного суда: местные власти хотели повысить плату более чем в 20 раз, арендаторы оспорили это в суде и тот встал на их сторону.

В общей сложности семья Алины Кабаевой владеет шестью квартирами в Москве и Петербурге, двумя домами и 70 сотками земли. По оценке издания, общая рыночная стоимость недвижимости может составлять около 1,25 миллиарда рублей.

Недвижимость семьи Алины Кабаевой в Москве и Московской области. Земля в Городище была продана в 2016 году. Инфографика «Открытые медиа»Открытые медиа

Недвижимость семьи Алины Кабаевой в других регионахОткрытые медиа

В 2008 году газета "Московский корреспондент" назвала Кабаеву подругой Владимира Путина.

"Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь. В публикациях подобного рода упоминаются успешные и красивые девушки.И думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины", - отреагировал тогда российский президент.

Вскоре издание было закрыто, а олимпийская чемпионка ещё много раз обтекаемо отвечала на соответствующие вопросы.

"Даже сильная и успешная женщина должна понимать, что мужчина — это главное, стержень. Давайте не будем друг друга обманывать и говорить, что мы всё для себя делаем. Куда мы без мужчин!", - говорила она в 2011 году.

Алина Кабаева и представители "Национальной медиа группы" пока не комментировали расследование "Открытых медиа".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в мае 2019 года появилась информация, что олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента РФ Владимира Путина, родила двойню в Москве.

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