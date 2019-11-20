В России задержали военного, которого назвали "украинским шпионом"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала военнослужащего Южного военного округа по обвинениям в работе на украинскую разведку.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

По словам российских силовиков, задержанный якобы собирал секретные сведения по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

"ФСБ РФ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа. По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена".

Как сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ в соцсетях призывал к совершению террористических актов в День Достоинства и Свободы.