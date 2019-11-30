Хочу жить: сети впечатлило фото девочки на акции протеста в России

В сети растрогали снимком девочки в России, которая просит спасти ее и предоставить лекарства, от которых зависит ее жизнь.

Фото опубликовал George Costanza в Twitter.

На фото можно увидеть подростка с плакатом, на котором говорится: "Хочу жить!"

"Эта девочка сегодня стояла возле Минздрава. У нее муковисцидоз, ввоз лекарства, от которого недавно запретили. Заменить его нечем", - написал в подписи к снимку его автор.

Оказывается, что уже в самое ближайшее время больные, которые не смогут найти лекарство, начнут умирать.

"Империя Зла", - добавил Costanza.

Как сообщал "Апостроф", ранее на митинге, который прошел 31 августа в Москве, съемочную группу одного из государственных каналов окружили протестующие, которые скандировали слоганы "Пропаганда" и "Хватит врать".