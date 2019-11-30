Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты в Арктике

Российский истребитель МиГ-31R в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в Арктике. Целью ракеты стал полигон Пембой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТАСС.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, расположенной на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31к, взлетев с аэродрома Оленегорск", - пишет издание.

По данным издания, якобы скорость ракеты достигла 10 махов.

Напомним, "Кинжал" представляет собой новейший российский авиакомплекс, который состоит из самолета-носителя МиГ-31к и гиперзвуковой ракеты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России похвастались первым запуском противокорабельной крылатой ракеты Х-35 комплекса "Уран", который был произведен с малого ракетного корабля "Смерч" в Японском море.