Спасает помойка: в сети появилось показательное видео с фанаткой Путина

Российские пенсионеры просят под супермаркетами просроченные продукты, но продолжают поддерживать президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Автор материала стал свидетелем того, как две пожилые женщины получают под магазином испорченную еду и попросил их прокомментировать ситуацию.

"Нам живется хорошо. Плохо, что вы ходите, не работаете, следите за другими! Господа, пятая колона", - ответила пенсионерка вопрос о качестве жизни при Путине.





Видео вызвало ироническую реакцию прежде всего в российском сегменте всемирной паутины.

"Пока такие люди не вымрут от старости или голода, в этой стране будут голосовать за Путина", - написал один из пользователей.

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