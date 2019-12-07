Появилась забавная фотожаба на массовую акцию белорусов против России

В сети интересной карикатурой высмеяли шествие противников интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием, так называемого Союзного государства.

Ее опубликовали в одном из Telegram-каналов.

На карикатуре изображен президент Беларуси Александра Лукашенко, а в подписи говорится: "Астанавитесь".

Напомним, в центре Минска в субботу, 7 декабря проходит акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием, так называемого Союзного государства. Протесты начались с построения "живой цепи" вдоль проспекта Независимости. На митинге скандируют "Сашу в Рашу", а также порвали портрет президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минске задержали фаната "русского мира" по фамилии Красота.