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Появилась забавная фотожаба на массовую акцию белорусов против России

суббота, 07 декабря 2019, 18:59
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В сети интересной карикатурой высмеяли шествие противников интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием, так называемого Союзного государства.

Ее опубликовали в одном из Telegram-каналов.

На карикатуре изображен президент Беларуси Александра Лукашенко, а в подписи говорится: "Астанавитесь".

Напомним, в центре Минска в субботу, 7 декабря проходит акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием, так называемого Союзного государства. Протесты начались с построения "живой цепи" вдоль проспекта Независимости. На митинге скандируют "Сашу в Рашу", а также порвали портрет президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минске задержали фаната "русского мира" по фамилии Красота.

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