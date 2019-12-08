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В России сын топ-чиновника МВД снес толпу детей на дороге: жуткий момент попал на видео

воскресенье, 08 декабря 2019, 11:03
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Фото: Telegram

В России, в Нижнем Новгороде, сын высокопоставленного силовика, находясь в пьяном состоянии, устроил масштабное ДТП с участием трех авто, в результате которого пострадали девять детей и трое взрослых. Также известно об одной погибшей.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash".

"Одна из машин вылетела на пешеходную зону и сбила людей. Дети (все, без исключения) доставлены в областную больницу, один из них — в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В тоже время, как сообщается в Telegram-канале "Подъем", 43-летнего виновника аварии задержали.

По данным "Life Shot", речь идет о Викторе Пильганове, сыне замглавы областного управления МВД. В момент ДТП он находился за рулем. Его отец – на пассажирском сидении. За последний год на Виктора Пильганова было выписано несколько десятков штрафов за превышение скорости.

Что касается обстоятельств аварии, то после ДТП одна из машин врезалась в пешеходов, стоявших на тротуаре. Позже стало известно, что в результате инцидента погибла женщина и пострадали девять школьников, которые группой шли в театр.

В сети также опубликовали видео момента аварии.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря в Забайкальском крае (РФ) при падении рейсового автобуса "Сретенск-Чита" с моста в реку погибли 19 человек.

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