Больше не скрыть: на свежем фото Путина заметили интересную деталь

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и прав человека у российского президента Владимира Путина заметили жест судорожно сжатыми кулаками, который может свидетельствовать о его пошатнувшемся здоровье.

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Опять кулачки онемели. Мы, конечно, понимаем, что есть "основная версия" и "запасные" - но основная явно сдает на глазах. Хромает, теперь уже и судороги пошли..." - написал политилог, намекая не только на ухудшение состояния здоровья российского лидера, но и на его двойников, который якобы заменяют Путина на некоторых официальных мероприятиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обратили внимание на странности с ногами у российского президента на его свежих фото, сделанных в московском метро.