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Известный сербский боевик ДНР выдал перл про войну на Донбассе: опубликовано фото

четверг, 19 декабря 2019, 03:26
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Во вторник, 17 декабря, в Москве (Российская Федерация) состоялся творческий вечер сербского снайпера Деяна Берича по кличке "Деки", воевавшего на стороне боевиков, который презентовал, как сказано в афише, фильм о "войне на Домбассе".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Донпресс", опубликовавшее фото афиши с ошибкой в слове "Донбасс".

По информации издания, ошибка в афише вызвала иронию у бывших членов незаконных вооруженных формирований, которые утверждают, что Деян Берича не принимал участия в реальных боевых действиях.

"До меня только дошло! Зря мы Деки во лжи уличаем:) Суровые парни где воевали? Правильно, на Донбассе. А Деки где? Вот именно что на ДоМбасе! Может он вообще на Домбае был?!" - пишут комментаторы в социальных сетях.

Еще один бывший член незаконных вооруженных формирований Михаил Полынков, который вел прямую трансляцию с места события, сообщил, что на встрече должны были присутствовать "военные", однако их не было якобы потому, что Берич "боится попасть впросак перед людьми, которые держали реальное боевое оружие".

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, на Донбассе боевики из стрелкового оружия убили мирного жителя.

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