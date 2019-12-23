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Путину напомнили об историческом прошлом России меткой фотожабой

понедельник, 23 декабря 2019, 14:52
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В сети поделились свежей фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются исконно русскими территориями.

Ее опубликовали в Telegram-канале "Министерство П".

На карикатуре можно увидеть президента России, который сидит верхом на корове, не стесняясь показывать свой оголенный торс.

"Историческая память", - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что скандальное заявление о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории, Путин сделал во время пресс-конференции, которая проходила в четверг, 19 декабря в Центре Международной торговли.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Путина уже жестоко высмеивали из-за заявления про "исконно русские" земли в Украине.

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