Путину напомнили об историческом прошлом России меткой фотожабой

В сети поделились свежей фотожабой в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины являются исконно русскими территориями.

Ее опубликовали в Telegram-канале "Министерство П".

На карикатуре можно увидеть президента России, который сидит верхом на корове, не стесняясь показывать свой оголенный торс.

"Историческая память", - говорится в подписи к снимку.

Отметим, что скандальное заявление о том, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории, Путин сделал во время пресс-конференции, которая проходила в четверг, 19 декабря в Центре Международной торговли.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Путина уже жестоко высмеивали из-за заявления про "исконно русские" земли в Украине.