Путин на "шоколадном" троне: в сети забавной фотожабой показали всю суть России

В сети появилась забавная фотожаба на президента России Владимира Путина, его усадили на "шоколадный трон".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

"Трон" для Путина изготовили из органического материала, навоза.

Автор назвал фотожабу: "Великая страна в одной картинке".

Такие скульптуры делает якутский умелец Михаил Боппосов из села Уолба Таттинского района.

Он известный своими изделиями из навоза. Как правило, он изготавливает их к праздникам. Кстати, мастер также лепил на заказ, в том числе и телевизионных компаний.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Боппосов слепил из этого же материала фигуру Ждуна — самого популярного интернет-мема начала 2017 года.