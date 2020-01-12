Перевозчик был нелегалом: вскрылись скандальные подробности масштабного ДТП с украинцами в России

Водитель автобуса, который вез украинцев в Москву, и попал в смертельное ДТП в Орловской области (РФ) на трассе М-2 "Крым", занимался перевозками нелегально.

Об этом на своей Facebook-странице написал глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

"И опять нелегальный перевозчик угробил пассажиров... На сей раз из Днепра микроавтобусом вез людей в Москву. Водитель и пассажир легковушки, с которой они столкнулись, погибли, одна пассажирка из Днепра погибла", - написал он.

Кроме того, по его словам, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и легковая иномарка Renault Megane, в результате чего трое человек погибли.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые данные о погибших в масштабном ДТП с украинцами в России.