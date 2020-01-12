RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 января

22:08
Перевозчик был нелегалом: вскрылись скандальные подробности масштабного ДТП с украинцами в России
21:37
В Иране продолжаются массовые протесты из-за катастрофы МАУ: появились данные о жертвах, видео
20:34
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: много пострадавших
19:00
Как создать уютный Щедрый вечер: 5 важных пунктов на Старый Новый год
14:34
В Хорватии народный мститель с автоматом расстрелял наркоторговцев: фото и видео
12:29
Янукович захватил землю и построил особняк на знаменитом курорте в России: фото
07:40
Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день
07:30
Арест британского посла и стычки с полицией: новые фото и видео протестов в Иране

11 января

20:34
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в Тегеране вспыхнули массовые протесты, фото и видео
17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:03
Появились новые данные о погибших в масштабном ДТП с автобусами в России
Все новости

Перевозчик был нелегалом: вскрылись скандальные подробности масштабного ДТП с украинцами в России

воскресенье, 12 января 2020, 22:08
переглянути новину українською

Водитель автобуса, который вез украинцев в Москву, и попал в смертельное ДТП в Орловской области (РФ) на трассе М-2 "Крым", занимался перевозками нелегально.

Об этом на своей Facebook-странице написал глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

"И опять нелегальный перевозчик угробил пассажиров... На сей раз из Днепра микроавтобусом вез людей в Москву. Водитель и пассажир легковушки, с которой они столкнулись, погибли, одна пассажирка из Днепра погибла", - написал он.

Кроме того, по его словам, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes и легковая иномарка Renault Megane, в результате чего трое человек погибли.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые данные о погибших в масштабном ДТП с украинцами в России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: