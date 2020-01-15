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Отставка правительства в России: появилась забавная карикатура на премьера Медведева

среда, 15 января 2020, 16:36
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Отставка правительства РФ, о которой объявил российский премьер-министр Дмитрием Медведев после заявления президента России Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию, стало поводом для меткой карикатуры.

Рисунок опубликовал на своей Facebook-странице карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре Медведев изображен в виде улитки, которая с обиженным видом медленно "уходит из власти".

Как сообщал Апостроф, правительство Российской Федерации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. В связи с этим президент России Владимир Путин планирует учредить новую должность заместителя главы Совбеза, на которую, вероятно, будет назначен Медведев.

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