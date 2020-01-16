Сеть взбудоражила забавная деталь в биографии нового премьера России

Сеть порадовала интересная деталь в биографии нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Сообщение опубликовал в своем Telegram-канале Роман Цимбалюк.

"Я ни на что не намекаю, но новый премьер -министр России играет на рояле", - написал Цимбалюк.

Тем самым журналист намекнул на президента Украины Владимира Зеленского. Еще во времена своего актерства в составе "95 квартала" он исполнял на сцене смешной номер: якобы играл половым органом на рояле. Сценку Зеленскому неоднократно вспоминали после его победы на президентских выборах в 2019 году.

Напомним, что 15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку после заявления президента России Владимира Путина о смене власти и внесении изменений в Конституцию.

Как писал "Апостроф" ранее, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.