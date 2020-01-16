RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 января

11:14
Врачи спасли меня: муж Таисии Повалий рассказал о проблемах со здоровьем
10:39
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей
10:18
Сеть взбудоражила забавная деталь в биографии нового премьера России
10:11
Легкостью это не назовешь: 38-летняя Наталка Карпа рассказала о послеродовом периоде
09:40
Ешь, молись, люби: каким получился фильм "Віддана" по роману Софии Андрухович
09:35
В России приняли важное решение по судьбе Медведева и его преемника
08:28
Десятки убитых и раненых: появились "адские" кадры последствий авиаудара в Сирии
06:48
В России мужчина устроил смертельную стрельбу в здании суда: первые подробности

15 января

20:24
Девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну (фото)
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:24
Путин нашел замену Медведеву: фото и биография нового премьера РФ
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сеть взбудоражила забавная деталь в биографии нового премьера России

четверг, 16 января 2020, 10:18
переглянути новину українською

Сеть порадовала интересная деталь в биографии нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Сообщение опубликовал в своем Telegram-канале Роман Цимбалюк.

"Я ни на что не намекаю, но новый премьер -министр России играет на рояле", - написал Цимбалюк.

Тем самым журналист намекнул на президента Украины Владимира Зеленского. Еще во времена своего актерства в составе "95 квартала" он исполнял на сцене смешной номер: якобы играл половым органом на рояле. Сценку Зеленскому неоднократно вспоминали после его победы на президентских выборах в 2019 году.

Напомним, что 15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку после заявления президента России Владимира Путина о смене власти и внесении изменений в Конституцию.

Как писал "Апостроф" ранее, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Путин прольет моря крови молодых россиян, прежде чем откажется от власти - Слава Рабинович

Откуда на Донбассе танки: Путин об Украине и не только

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: