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Царь и его "собачка": появилась мощная карикатура на Путина и нового премьера России

пятница, 17 января 2020, 00:18
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В сети жестко высмеяли перезагрузку власти в России, который устроил президент РФ Владимир Путин, апогеем чего стало назначение нового премьер-министра Михаила Мишустина, ставшего им после подавшего в отставку в составе всего правительства Дмитрия Медведева.

Ее опубликовал на своей Facebook-странице российский художник Алеша Ступин.

Карикатура ярко передает, какая участь ждет нового главу российского правительства.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации: среди главных тезисов были предложения об изменении Конституции РФ.

Подробнее об изменении во власти в России, читайте в материале "Апострофа": Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти.

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