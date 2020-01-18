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В России у самолета с почти 200 пассажирами загорелся двигатель: видео серьезного ЧП

суббота, 18 января 2020, 09:30
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В ночь на субботу, 18 января, в аэропорту Новосибирска (Россия), на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет Airbus A320neo авиакомпании S7, который должен был вылететь во Вьетнам.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.

В самолете находилось более двух сотен пассажиров. Из-за отмены вылета им выделили гостиницу и питание, пока они ждут прибытия резервного борта. Вылет был отложен до 12:00 по местному времени (07:00 по Киеву).

"При запуске двигателя воздушного судна А-321neo авиакомпании "Сибирь", планировавшегося к вылету по маршруту Новосибирск-Камрань, произошло воспламенение двигателя. В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Москве (РФ) в аэропорту Домодедово 16 января произошло ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100.

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