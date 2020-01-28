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Путин бросил кость всей элите: российский политик объяснил значение рокировок в Кремле

вторник, 28 января 2020, 14:27
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Роспуск правительства в России президент Владимир Путин затеял, дабы успокоить местную элиту и замылить глаза неким транзитом власти, который в действительности состоится не ранее 2024 года.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

"У Путина есть время до 2024 года. Он все решения принимает в последний момент. Просто количество этих обсуждений в России превысило некую разумную величину, и поэтому Путин сейчас бросил кость всей российской политической элите, мол, смотрите - появился определенный сценарий транзита власти. Хотя понятно, что слово "транзит" – это слово-обманка, ведь, что бы там не произошло, Путин останется у власти. Вопрос лишь - в каком качестве", - уверен политик.

По его словам, Путин распустил правительство, чтобы повысить себе рейтинг, хотя это ему не особо удалось.

"Любые перемены людьми воспринимаются с доверием. Но как показала последняя социология, он повысил свой рейтинг всего на 2%. Я думаю, что основной смысл смены правительства в краткосрочном плане - это эффект новизны. В долгосрочном же плане, если президент назначает на пост премьера человека не столь политически раскрученного, как Дмитрий Медведев, а такого, чисто технического, как Михаил Мишустин, то это значит, что всю ответственность за "косяки" Путин берет на себя. Основной смысл отставки правительства как раз и заключается в том, чтобы вывести Медведева из-под удара и для того, чтобы Медведев был чистенький, если потребуется реализовывать еще раз сценарий с рокировками", - уточнил Пономарев.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Путин готов сдать ДНР и ЛНР, осталось лишь договориться - Илья Пономарев.

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