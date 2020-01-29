В России губернатор устроил дикую акцию с людьми на площади: сеть взорвалась, видео

В России очередной скандал вызвало видео, на котором губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов кормит собравшихся на площади людей кашей.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter.

На записи можно увидеть, как губернатор кормит с ложки ребенка гречневой кашей, а затем предлагает поесть с этой же ложки пожилой женщине, предположительно, бабушке ребенка.

Многие пользователи сети возмутились "ручному кормлению" губернатором народа.

"Надо было ложку поднять над головой, чтобы они еще и подпрыгивали", "Последнее время просто вал похожих видео - Жириновский, глава Чувашии, теперь вот это", "Почему. Люди. Позволяют? Они совсем не чувствуют унижения", – пишут в комментариях к видео.

Видео дна человек занимающий кабинет губернатора Питера некто Беглов пришел на Дворцовую площадь и с ложки покормил горожан ГРЕЧКОЙ. Надо было ложку поднять над головой, чтобы они еще и подпрыгивали. Барин и холопы! pic.twitter.com/u6fCPsE0GR — (@nemodurov) January 27, 2020

Как ранее сообщал "Апостроф", на ярмарке в российском городе Тамбов организаторы устроили раздачу бесплатного жареного картофеля и окрошки: местные жители пришли с ведрами.