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Самый привлекательный мужчина: в сети посмеялись над новым "хоккейным" фото Путина

суббота, 08 февраля 2020, 19:10
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Президент России Владимир Путин вновь появился на льду в хоккейной форме: одну из его фотографий пользователи посчитали явно неудачной.

Снимок распространился по социальным сетям и стал поводом для многочисленных шуток над бессменным главой Кремля. Некоторые даже начали подозревать, что российский президент чем-то болен.

Особое внимание пользователей обратило то, что Путин одет в форму хоккейной команды с ярким названием "Тигры".

"Твое лицо когда начал подозревать, что могут не пригласить в "Вашингтон Кэпиталс", "Престарелые "Тигры", "Давно ботокс не кололи дедушке", – смеются над Путиным пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", пользователей сети рассмешило фото президента России Владимира Путина с послом Марокко, который был одет в традиционный наряд своей страны.

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