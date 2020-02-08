Самый привлекательный мужчина: в сети посмеялись над новым "хоккейным" фото Путина

Президент России Владимир Путин вновь появился на льду в хоккейной форме: одну из его фотографий пользователи посчитали явно неудачной.

Снимок распространился по социальным сетям и стал поводом для многочисленных шуток над бессменным главой Кремля. Некоторые даже начали подозревать, что российский президент чем-то болен.

Особое внимание пользователей обратило то, что Путин одет в форму хоккейной команды с ярким названием "Тигры".

"Твое лицо когда начал подозревать, что могут не пригласить в "Вашингтон Кэпиталс", "Престарелые "Тигры", "Давно ботокс не кололи дедушке", – смеются над Путиным пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", пользователей сети рассмешило фото президента России Владимира Путина с послом Марокко, который был одет в традиционный наряд своей страны.