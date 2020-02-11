Бутерброда не вышло: у россиянки прямо на столе взорвалась колбаса, фото

Жительница Тульской области (Россия) стала свидетельницей странного происшествия - на ее кухонном столе буквально взорвался батон вареной колбасы.

Фото с места происшествия опубликованы в Telegram-канале "Бушующий мир".

Как сказано в сообщении, тульская домохозяйка собиралась приготовить бутерброды к чаю. Пока женщина возилась с чайником, батон вареной колбасы, оставленный на кухонном столе, неожиданно разорвался, ошметки разлетелись по кухне.

"Это чистая химия (во всех смыслах этого слова). То есть нормальные процессы газообразования. Если во время производства всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата (влагоудерживающий агент), то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы. Ну а дальше - бах, и вы со своей колбасой в местных новостях!" - объяснили происшествие в подписи к фотографиям..

Как сообщал "Апостроф", в Иркутской области (Россия) экстремальная езда на "ватрушке", привязанной к машине, закончилась настоящей трагедией: женщина погибла под колесами автомобиля.