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Обострение между Россией и Беларусью: Лукашенко пригрозил Кремлю неожиданным шагом

суббота, 15 февраля 2020, 08:50
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в случае недопоставок в страну нефти, Минск готов начать отбор из транзитной трубы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "БелТА".

Лукашенко отметил, что Беларусь пойдет на такой шаг в случае, если Россия не выполнит поставки в "утвержденном объеме" в два миллиона тонн в месяц.

"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", – говорит президент Беларуси.

Он также напомнил, что Россия до сих пор не компенсировала расходы за поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года.

"Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба". Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать", - заявил Лукашенко.

Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба".

"Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе. Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы", – подчеркнул глава Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия умышленно завышает для Беларуси цены на энергоносители с целью политического давления.

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