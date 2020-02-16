В России девушка поплатилась жизнью за победу в сомнительном конкурсе, видео

В Москве во время конкурса по поеданию пирожных в одном из местных баров умерла 23-летней девушка.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram.

По предварительным данным, девушка положила в рот сразу три пирожных, подавилась и внезапно потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти.

Как рассказал отец погибшей девушке нельзя было пить алкоголь, хотя, как стало известно журналистам, она употребляла спиртное.

"Ей нельзя было пить, она болела", - отметил родитель.

В то же время мать умершей добавила, что девушка страдала хроническим заболеванием.

"Хроника у нее была", - добавила женщина.

Точная причина смерти 23-летней москвички устанавливается.

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