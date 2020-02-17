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В России пациент на костылях устроил эпичную драку с врачом: все попало на видео

понедельник, 17 февраля 2020, 11:08
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В России пациент подрался с врачом после того, как второй грубо и нецензурно ответил ему.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Mash".

Инцидент произошел в больнице карачаево-черкесского села Учкекен. Так, больной на ходулях обратился за помощью к медперсоналу, врач ответил грубо и нецензурной бранью, в прямом смысле "послав" пациента.

"Я тебе - не сынок, иди **хер", - сказал врач на просьбу пациента о помощи.

Судя по кадрам, драка превратилась в итоге в побоище с участием трех человек.

На данный момент полицейские разбираются в случившемся.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае врачи подрались во время операции.

Также в Украине пациент скорой помощи, которому оказывали медицинскую помощь после драки на площади в Одессе, напал на врачей.

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