Черные планы Путина по "убийству" конституции России высмеяли меткой карикатурой

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию.

Об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Он отметил, что подвижки в этом направлении есть и пересказал свой диалог с Путиным, в котором выступил с просьбой "собрать … четырех руководителей фракций, для того, чтобы обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас" с участием лидера РФ.

"Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", - ответил Путин на просьбу политика.

В сети ту же высмеяли эти инициативы в России яркой карикатурой, автором которой стал художник Сергей Елкин.

Как сообщал "Апостроф", ранее изменение власти в России уже высмеивали меткой карикатурой.

Также художник Сергей Елкин высмеял отношение к прошлому у нынешнего руководства России, в частности, президента РФ Владимира Путина.