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Рабочие спасли собаку из замерзшей реки и были потрясены: оказалось, это совсем другое животное, фото

вторник, 18 февраля 2020, 17:39
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На плотине Синди в Эстонии рабочие пришли на помощь застрявшей в ледяной реке "собаке", которая оказалась диким волком.

Об этом сообщает местное издание Pärnu Postimees.

Когда замерзшего зверя удалось достать из воды, его окутали в банную простыню и отнесли в машину греться. Только тогда к спасенному животному присмотрелись и обнаружили, что для собаки у него слишком большие лапы.

По совету зоозащитников, животное отвезли к ветеринару. Во время поездки спасенный зверь спокойно спал на коленях одного из рабочих. В клинике определили, что рабочие спасли из реки волка.

Пару дней зверю пришлось провести у ветеринаров, которые за ним наблюдали и проводили восстановительные процедуры. Животное не проявляло агрессии, а было благодарно за то, что ему оказывается помощь.

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Как только волк оклемался, его выпустили обратно в дикую природу, надев на шею GPS-трекер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили лося, который спокойно разгуливал по улицам столицы.

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