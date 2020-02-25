Скрывался под чужой фамилией: всплыли фото и данные про разведчика Путина, замешанного в покушении в Европе

Волонтеры Bellingcat и европейские журналисты выявили, что сотрудник российской разведки ГРУ, которого Болгария обвиняет в покушении на бизнесмена, является сотрудником представительства РФ при Всемирной торговой организации в Женеве.

Об этом сообщается на сайте Bellingcat.

Волонтеры уточняют, что указанное лицо было объявлено в розыск под именем Георгий Горшков, при этом реальное его имя Егор Гордиенко. Человек с таким паспортом был в Болгарии с Денисом Сергеевым (Сергей Федотов) в апреле-мае 2015 года, когда предпринимались попытки покушения на Гебрева. После 2015 года Гордиенко путешествовал под своим именем, с 2017 аккредитовался как член российской миссии при Всемирной торговой организации.

Представитель ВТО в комментарии группе расследователей подтвердил, что Гордиенко был аккредитован как дипломат до конца 2020 года, но покинул миссию в 2018 году. Волонтеры считают, что его отъезд связан с визитом в штаб ГРУ, где он получал новые инструкции после публикации материалов по делу Скрипалей. В то же время пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет информации по поводу Гордиенко.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году бизнесмен Эмилиян Гебрев, которого обвиняли в торговле оружием, был госпитализирован в Софии. Также стало плохо его сыну и одному из менеджеров его компании. У них выявили симптомы тяжелого отравления. Специалисты указали, что Гебрева пытались отравить веществом похожим на яд "Новичок". В Болгарии расследование этого дела привело к трем россиянам, которых позже выявили американские журналисты.