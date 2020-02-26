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В России вынесли жесткий приговор бывшему члену "Правого сектора"

среда, 26 февраля 2020, 11:41
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Фото: Фото из открытых источников

Суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве участника "Правого сектора" Игоря Пирожка.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права пользования интернетом и администрирования групп в течение трех лет.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года в Московском регионе сотрудниками ФСБ и МВД.

Как сообщал "Апостроф", в России задержали бывшего охранника экс-лидера "Правого сектора".

Также появились фото и видео ареста украинца из "Правого сектора" в Ростове.

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