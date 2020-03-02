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Впервые в мире: Путин интересно объяснил, зачем России много оружия, видео

понедельник, 02 марта 2020, 10:10
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Россия производила, и будет производить оружие, аналогов которому нет в мире, чтоб никому не пришло в голову напасть на Москву.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда. Это, прежде всего, я имею в виду, конечно, гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальной дальности. У нас в 2000 году армия была миллион триста с лишним тысяч человек, сейчас миллион с небольшим. Только на процент в год мы увеличили современность нашей техники, их всего было 6% современной техники. А сейчас, знаете, сколько? Почти 70", – сказал он.

При этом, по его словам, Россия ни с кем не собирается воевать.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами. И вот у нас создалась уникальная сейчас ситуация, такого не было в новейшей современной истории России, мы всегда по стратегическому оружию догоняли наших, ну, условно скажем, конкурентов. Атомную бомбу сначала сделали американцы, мы догоняли потом, средства доставки в виде стратегической авиации - американцы, мы догоняли. Ракеты сначала они сделали, мы догоняли. Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас", – добавил российский лидер.

Как сообщалось, ранее Путин засветился перед камерами с новым оружием

Подробнее о российском вооружении, читайте в материале "Апострофа": Российские ракеты нацелены на все европейские города, на всю Европу - Павел Фельгенгауэр.

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