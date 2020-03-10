Бил по лицу и таскал за волосы: в России полицейский жестоко поиздевался над учительницей

В российском Забайкалье женщина подала заявление в полицию о том, что ее избил сотрудник МВД.

Об этом сообщает издание "Чита.ру".

Сотрудник местных правоохранительных органов вошел в кафе с коллегой, где проходил праздник у учителей. Пока один из них общался со знакомыми, другой начал от скуки лопать шарики, которыми было украшено помещение. Находившаяся рядом учительница сделала ему замечание и попросила прекратить хулиганство. Позже, когда женщина захотела выйти на танцпол, полицейский ударил ее по лицу и за волосы потащил к выходу.

Инцидент произошел еще в октябре 2019 года, однако сотрудник МВД до сих пор не принес извинений женщине и продолжает работать в полиции, поэтому учительница решила подать заявление. Возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом в маршрутке, которая ехала в Бровары, неадекват напал на девушку-полицейскую за то, что она ему отказала в "ухаживании".