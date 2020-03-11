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В России настал "день сурка": Путина сделали "героем" культового голливудского фильма

среда, 11 марта 2020, 04:31
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Фото: соцсети

В сети метко высмеяли поддержание Госдумой РФ правки в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года.

На своей странице в Facebook популярный пользователь Сергей Наумович опубликовал видео с фрагментом фильма "День сурка", в котором наложен голос российского президента.

Сюжет фильма с Биллом Мюрреем в главной роли построен на идее временной петли, в которую попал герой. Выражение "день сурка" устойчиво вошло в языки многих народов мира как синоним рутинно повторяющегося события, монотонной жизни.

"Можно смотреть вечно", - написал один из комментаторов.

10 марта Путин заявил о возможности обнуления сроков пребывания на посту президента.

Как сообщал "Апостроф", соцсети бурно обсуждают правку в Конституцию РФ, которая позволит Путину стать "вечным" президентом и, по мнению многих пользователей, править страной до самой смерти.

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