Умер известный российский писатель, призывавший захватить Украину

Во вторник, 17 марта, на 78 году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, который ранее сделал заявление о переделе границ, упомянув Украину.

На данный момент официальные сведения о причинах и обстоятельствах смерти отсутствуют.

По информации Telegram-канала "Mash", который ссылается на окружение писателя, в последнее время Лимонов болел и был госпитализирован из своей квартиры в частную клинику 15 марта.

Указывается, что длительное время писатель боролся с онкологическим заболеванием, "начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление" и началось кровотечение.

"Врачи двое суток пытались нормализовать состояние. Сегодня перенес сразу 2 операции, - говорится в сообщении. - Организм не перенес нагрузки".

Как сообщал "Апостроф", ранее Лимонов отличился тем, что поставил Путина и Моторолу в один ряд.