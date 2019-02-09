Обрушение дома в Стамбуле: появились новые данные о погибших

Число погибших в результате обрушения семиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 17 человек.

Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News.

Издание уточняет, что в больнице на данный момент находятся 13 пострадавших, причем двое из них в тяжелом состоянии.

В тоже время пока нет информации о том, сколько еще людей могут оставаться под завалами. На момент обрушения здания в нем находилось около 30 человек.

Кроме того, из-под обломков живыми извлекли 16-летнего подростка и пятилетнюю девочку. Малышка провела под завалами восьмиэтажного жилого дома 18 часов, ее уже доставили в больницу.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля в центре российского Саратова обрушилась часть дома, который являлся историческим памятником.