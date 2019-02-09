РУС. | УКР.

суббота, 9 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 февраля

14:58
В Киеве пьяный водитель с девушкой-пассажиром на скорости влетел в столб: фото и видео
14:56
​Минус один: стало известно о самоликвидации боевика ДНР, фото
14:52
Донбасс получит помощь от Европы: что известно
14:33
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:30
Сразу в Сирию: сеть шокировало постановление для детей офицеров
14:29
Обрушение дома в Стамбуле: появились новые данные о погибших
14:16
​Одна в столб, вторая в дерево: в Киеве произошло серьезное ДТП с ребенком, фото и видео
14:03
Украинцев попросили воздержаться от поездок в Россию: названа причина
14:02
Не значит, что примут: Рабинович указал на важный момент с голосованием за курс Украины в НАТО
14:00
В Киеве разоблачили семейную нарколабораторию с амфетамином и марихуаной: фото
13:55
Динамо - Волеренга: онлайн видео трансляция матча
13:38
В Украине умер известный журналист
Все новости

Обрушение дома в Стамбуле: появились новые данные о погибших

суббота, 09 февраля 2019, 14:29

Число погибших в результате обрушения семиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 17 человек.

Об этом сообщает издание Hürriyet Daily News.

Издание уточняет, что в больнице на данный момент находятся 13 пострадавших, причем двое из них в тяжелом состоянии.

В тоже время пока нет информации о том, сколько еще людей могут оставаться под завалами. На момент обрушения здания в нем находилось около 30 человек.

Кроме того, из-под обломков живыми извлекли 16-летнего подростка и пятилетнюю девочку. Малышка провела под завалами восьмиэтажного жилого дома 18 часов, ее уже доставили в больницу.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля в центре российского Саратова обрушилась часть дома, который являлся историческим памятником.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Осталась одна преграда, которая мешает России окончательно заявить о победе в Сирии – эксперт

Российский самолет в Сирии могли сбить военные Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: