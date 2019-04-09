Войска Путина нанесли авиаудары по городу в Сирии: опубликованы фото с пострадавшими детьми

Войска Российской Федерации нанесли очередной авиаудар по мирному населению Сирии, проживающему на подконтрольных оппозиционным силам территориях провинции Идлиб.

Об этом рассказал журналист издания Bild Юлиан Репке у себя в Twitter.

Он отметил, что в ходе обстрела российской авиацией и ракетами сирийских поселений пострадало большое количество детей.

"Еще один день русского терроризма против мирного населения в провинции Идлиб. Самолеты и крылатые ракеты против невинных детей. Путин настоящий трус", - заявил Репке.

Журналист обратил внимание и на отсутствие реакции международной общественности на обстрел.

"Мир молчит", - подчеркнул журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа CIT опубликовала расследование о том, что на территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".