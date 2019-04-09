РУС. | УКР.

вторник, 9 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 апреля

15:00
Появились данные о выпуске билбордов с Путиным и Порошенко одиозной корпорацией: фото
14:59
"Укрзализныця" раскрыла свежие данные о поездах в Россию
14:35
Заявление Зеленского о переговорах с Путиным отразили в меткой карикатуре
14:30
В "Народном фронте" рассказали, какие проекты будущего президента будет блокировать Рада
14:29
Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:23
Выборы в Украине: известный журналист назвал самые худший и лучший сценарии по Донбассу
14:20
Брежнева выпустила клип с женой российского бизнесмена
14:08
Журналист рассказал о незаконной схеме ввоза оборудования из Крыма окружением Курченко
14:07
Мосийчук показал Ляшко своего носорога: эксклюзивные фото
13:55
В жилой многоэтажке в Киеве произошел сильный пожар: первые фото и видео
13:45
The New York Times раскрыло детали убийства агентами Путина электрика в Ровно: фото и видео
13:42
Под продолжительные аплодисменты: гроб с телом Данелии провели на кладбище
Все новости

Войска Путина нанесли авиаудары по городу в Сирии: опубликованы фото с пострадавшими детьми

вторник, 09 апреля 2019, 13:32

Войска Российской Федерации нанесли очередной авиаудар по мирному населению Сирии, проживающему на подконтрольных оппозиционным силам территориях провинции Идлиб.

Об этом рассказал журналист издания Bild Юлиан Репке у себя в Twitter.

Он отметил, что в ходе обстрела российской авиацией и ракетами сирийских поселений пострадало большое количество детей.

"Еще один день русского терроризма против мирного населения в провинции Идлиб. Самолеты и крылатые ракеты против невинных детей. Путин настоящий трус", - заявил Репке.

Журналист обратил внимание и на отсутствие реакции международной общественности на обстрел.

"Мир молчит", - подчеркнул журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа CIT опубликовала расследование о том, что на территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Система мира разрушается на глазах: что значит скандальное решение США по Израилю

У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Осталась одна преграда, которая мешает России окончательно заявить о победе в Сирии – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: