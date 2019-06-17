Осужденный экс-президент Египта умер прямо во время суда

В понедельник, 17 июня, в египетской тюрьме скончался бывший президент страны Мухаммед Мурси.

Об этом сообщило государственное телевидение Египта.

Мурси, который находился под стражей с 2013 года, скончался от сердечного приступа во время судебного заседания. Бывшему главе Египта было 67 лет.

Мурси пришел к власти по результатам выборов, проведенных после свержения Хосни Мубарака во время Арабской весны. Он был кандидатом от “Партии свободы и справедливости” - политического крыла исламистской организации “Братья-мусульмане” во время выборов в 2012 году. Однако, несмотря на победу, одержанную во втором туре голосования, уже в 2013 году Мурси был свергнут после массовых протестов против власти исламистов и последовавшего за ними военного переворота.

Пришедший к власти фельдмаршал Абдул Фаттах Ас-Сиси заключил Мухаммеда Мурси сначала под домашний арест, а затем перевел в тюрьму. Бывшему египетскому лидеру вменялись государственная измена, шпионаж, побег из тюрьмы во время беспорядков в 2011 году и другом. Параллельно с этим начались преследования “Братьев-мусульман”, деятельность которых сначала была запрещена, а потом организация была признана террористической. В итоге тысячи ее сторонников оказались за решеткой или казнены, а часть влилась в различные террористические организации.

Самого Мурси в июне 2016 года суд приговорил к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города.