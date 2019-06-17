RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 июня

21:12
Осужденный экс-президент Египта умер прямо во время суда
20:58
У одного из лучших футболистов мира возникли серьезные проблемы с законом
20:40
На Киев обрушилась стихия: опубликованы видео и фото потопа
20:06
Крупнейший европейский лоукостер запустил новый маршрут из Украины
19:35
Зеленский сделал важное заявление о переговорах с боевиками
19:27
​Украина предупредила Европу о новой "газовой войне" с Россией
19:06
В "Динамо" приняли неожиданное решение по двум героям чемпионата мира
19:04
Наглые мошенники требовали выкуп у родителей пропавшей под Одессой девочки
19:03
В канализации Николаева обнаружили тело младенца: начато расследование
18:36
По следам Чернобыля: в Ровно мужчина пытался доставить в СБУ "радиоактивную трубу-убийцу"
18:35
Опубликованы фото встречи жены Зеленского с первой леди Франции
18:08
​Украина поможет Молдове закупать газ в обход России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Осужденный экс-президент Египта умер прямо во время суда

понедельник, 17 июня 2019, 21:12
переглянути новину українською

В понедельник, 17 июня, в египетской тюрьме скончался бывший президент страны Мухаммед Мурси.

Об этом сообщило государственное телевидение Египта.

Мурси, который находился под стражей с 2013 года, скончался от сердечного приступа во время судебного заседания. Бывшему главе Египта было 67 лет.

Мурси пришел к власти по результатам выборов, проведенных после свержения Хосни Мубарака во время Арабской весны. Он был кандидатом от “Партии свободы и справедливости” - политического крыла исламистской организации “Братья-мусульмане” во время выборов в 2012 году. Однако, несмотря на победу, одержанную во втором туре голосования, уже в 2013 году Мурси был свергнут после массовых протестов против власти исламистов и последовавшего за ними военного переворота.

Пришедший к власти фельдмаршал Абдул Фаттах Ас-Сиси заключил Мухаммеда Мурси сначала под домашний арест, а затем перевел в тюрьму. Бывшему египетскому лидеру вменялись государственная измена, шпионаж, побег из тюрьмы во время беспорядков в 2011 году и другом. Параллельно с этим начались преследования “Братьев-мусульман”, деятельность которых сначала была запрещена, а потом организация была признана террористической. В итоге тысячи ее сторонников оказались за решеткой или казнены, а часть влилась в различные террористические организации.

Самого Мурси в июне 2016 года суд приговорил к пожизненному тюремному заключению по делу о незаконной передаче Катару секретных документов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российском Воронеже в очередной раз "умер" и был похоронен президент РФ Владимир Путин, его импровизированную могилу и надгробие удалось сфотографировать жителям города.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе

Система мира разрушается на глазах: что значит скандальное решение США по Израилю

У России может появиться новый враг: чем это грозит Кремлю

Громкое решение США на Ближнем Востоке: кому мешали американские войска

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: