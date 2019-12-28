В Египте туристы попали в смертельную аварию: множество погибших

В субботу, 28 декабря, в Египте произошла дорожная авария с участием двух туристических автобусов и грузовика: погибло шесть человек.

Об этом сообщает Egypt Independent.

По имеющейся информации, оба автобуса направлялись в Хургаду, авария произошла на трассе Айн Сохна - Зафарана в мухафазе Суэц.

Кроме шести погибших, 24 человек также пострадало. Согласно источникам издания в правоохранительных органах, среди пострадавших – иностранцы из Индии и Малайзии. Также известно, что один из погибших был египетским правоохранителем.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу днем, 27 декабря, под Днепром произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего двое человек погибли, а 14-летняя девочка с травмами попала в больницу.