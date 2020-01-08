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Ракетная атака Ирана на военные базы США: всплыли противоречивые данные о жертвах

среда, 08 января 2020, 12:24
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Количество погибших при ракетном ударе Ирана по военным базам США в Ираке пока точно неизвестно: по данным иранских источников, погибло около 80 человек.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

При этом журналисты отметили, что подтвердить точное число жертв пока не удалось.

В свою очередь, в эфире иранского государственного телевидения также сообщили о гибели 80 американцев. Однако агентство Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США отмечает, что Вашингтону не известно о каких-либо погибших в результате ракетных ударов.

По данным источника CNN в иракской службе безопасности, во время удара по базе Аль-Асад погибли иракцы. Конкретное число жертв он не уточнил.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 января в Иране, вскоре после запуска ракет по американским базам, потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 человек. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": В Иране разбился самолет МАУ: фото, видео и списки погибших.

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