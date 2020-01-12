Арест британского посла и стычки с полицией: новые фото и видео протестов в Иране

Посол Великобритании в Иране Робби Макейр был арестован в Тегеране во время протестов из-за сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает Daily Mail.

Во время задержания перед университетом Амира Кабира его обвинили в "организации протестов и провокации радикальных действий".

Британский МИД выразил протест из-за грубого нарушения международного права.

"Арест нашего посла в Тегеране без оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Иранское правительство находится перед перекрестком", – заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

По информации иранского издания Tasnim, посла отпустили через несколько часов после задержания, однако на следующий день вызовут для дачи объяснений.

Напомним, для разгона протестов власти Ирана использовали водометы и слезоточивый газ.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 11 января, в Иране тысячи людей вышли на митинги против власти из-за сбитого украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном.