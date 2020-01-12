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В Иране продолжаются массовые протесты из-за катастрофы МАУ: появились данные о жертвах, видео

воскресенье, 12 января 2020, 21:37
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В Иране продолжаются протесты, начавшиеся в Тегеране в субботу, 11 января, из-за авиакатастрофы украинского самолета в среду, 8 января, в результате чего уже погибли несколько протестующих.

Об этом сообщают в соцсетях.

Протестующие погибли из-за того, что правоохранители жестоко разгоняют активистов, вышедших на акции протеста.

О "жестоком и ужасающем" разгоне сообщают и некоторые протестующие в Тегеране. Правоохранители используют дубинки, резиновые пули, а также стреляют по активистам.

Кроме того, в соцсетях сообщают о погибших. По разным данным, службы безопасности Ирана расстреляли от пяти до семи человек.

На опубликованных видео протестов действительно видны следы крови.

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