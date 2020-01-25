Ракетный расстрел вертолета с украинцами на борту в Афганистане: новые подробности, фото и видео

Вертолет с двумя украинскими пилотами, в который 25 января в 8:00 в провинции Гильменд (Афганистан) попала управляемая ракета, приняли за военный транспорт, который доставлял солдат.

Об этом сообщает TV8.

На сегодня точно известно, что вертолет принадлежал молдавской компании и занимался поставками продуктов питания. Его могли перепутать с военным вертолетом, который перевозил бойцов в район Каяки.

В Молдове настаивают, что ракетный удар нанесли талибы, но движение "Талибан" не взяло на себя ответственность за инцидент.

Данные о членах экипажа тоже различаются. В Молдове заявили о том, что в пострадавшем вертолете было двое пилотов-украинцев и четверо афганских военных. В Афганистане говорят о том, что вертолет просто выполнял аварийную посадку. А в информационном агентстве Ariana News сообщили о том, что ранены четверо афганских военных.

Как писал "Апостроф" ранее, 10 февраля 2018 года на территории сирийской провинции Африн сбили турецкий вертолет, который принимал участие в военной операции против курдских отрядов.