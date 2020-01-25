RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:24
Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
11:59
Эта беда - навсегда: Зеленский эмоционально высказался про вторжение России на Донбасс
11:31
Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео
10:18
Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото
10:09
Секс и деньги: появилась забавная фотожаба со скандальными министром и нардепом
07:00
Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Ракетный расстрел вертолета с украинцами на борту в Афганистане: новые подробности, фото и видео

суббота, 25 января 2020, 20:52
переглянути новину українською

Вертолет с двумя украинскими пилотами, в который 25 января в 8:00 в провинции Гильменд (Афганистан) попала управляемая ракета, приняли за военный транспорт, который доставлял солдат.

Об этом сообщает TV8.

На сегодня точно известно, что вертолет принадлежал молдавской компании и занимался поставками продуктов питания. Его могли перепутать с военным вертолетом, который перевозил бойцов в район Каяки.

В Молдове настаивают, что ракетный удар нанесли талибы, но движение "Талибан" не взяло на себя ответственность за инцидент.

Данные о членах экипажа тоже различаются. В Молдове заявили о том, что в пострадавшем вертолете было двое пилотов-украинцев и четверо афганских военных. В Афганистане говорят о том, что вертолет просто выполнял аварийную посадку. А в информационном агентстве Ariana News сообщили о том, что ранены четверо афганских военных.

Как писал "Апостроф" ранее, 10 февраля 2018 года на территории сирийской провинции Африн сбили турецкий вертолет, который принимал участие в военной операции против курдских отрядов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Иран наносит ответный удар: каким будет второй шаг Трампа

Динамит в пороховой бочке: чем грозит миру гибель Касема Сулеймани

Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Турецкий гамбит: сможет ли Эрдоган разбить курдов и причем тут Россия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: