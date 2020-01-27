Падение самолета в Афганистане: появилось важное уточнение, фото и видео

Самолет, который 27 января разбился в восточной провинции Газни (Афганистан), оказался не гражданским бортом, а узлом связи и ретранслятором ВВС США на базе самолёта Bombardier.

Об этом сообщили на Facebook-странице Conflict Intelligence Team.

Сейчас террористическая организация "Талибан" заявила, что сбила самолет с американскими военными, в том числе высокопоставленными офицерами.

Талибы утверждают, что в разбившемся самолете было пять человек, в том числе, и двое пилотов.

Как информировал "Апостроф" ранее, 25 января в Афганистане ракета сбила вертолет с украинцами на борту, который принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда авиатранспорт уже приземлился и стоял на земле.