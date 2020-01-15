WOG: проблем у WOG и Группы компаний Континиум с ГФС не существует

В компании WOG отмечают, что информация относительно проблем WOG и Группы компаний Континиум с налоговой или ГФС не соответствует действительности. Сейчас West Oil Group - наиболее узнаваемый бренд на украинском рынке торговли нефтепродуктами. По данным исследования Nielsen Shopper Trends Petrol Stations, в 2018 году автозаправочные станции WOG ассоциировались у владельцев автомобилей с качественным топливом, вкусной едой в сети WOG Café и удобными магазинами WOG Market. Также "зеленая" сеть АЗС - национальный лидер по покрытию дисконтными картами. 52% респондентов исследования заявили об участии в программе лояльности PRIDE. А 26% опрошенных считают PRIDE наиболее выгодным предложением на топливном рынке Украины.

Сеть АЗС WOG входит в состав Группы компаний "Континиум". 13 августа 2015 года в швейцарской клинике умер Еремеев Игорь Миронович - основатель "Континиума" и народный депутат Верховной Рады прошлого созыва. Владелец группы компаний WOG Игорь Еремеев получил смертельную черепно-мозговую травму в результате падения с лошади. После трагедии другие владельцы группы "Continium" (заправки WOG) Степан Ивахив и Сергей Лагур столкнулись с давлением со стороны Государственной фискальной службы Украины. Также жена Игоря Еремеева (Татьяна Еремеева) заявила о попытке отстранить ее от управления бизнесом умершего мужа. Еремеева Татьяна Викторовна также заявляла о притеснении прав наследников, с которым якобы столкнулись дети Игоря Еремеева.

Параллельно в некоторых СМИ начали распространяться слухи о скором банкротстве WOG. Основывались они на проблемах Группы компаний "Континиум" с налоговой по итогам аудита в 2016 году. Журналисты, связанные с владельцами конкурирующих АЗС, писали, что банкротство сети АЗС WOG неизбежно, и счет идет даже не на годы, а на месяцы.

Что ж, по состоянию на начало 2020 года можно с уверенностью утверждать: они ошибались - группа компаний WOG является успешным и динамичным бизнесом.

А были ли вообще проблемы сети АЗС WOG с ГФС?



Государственная фискальная служба (ГФС) и группа "Континиум" не имели никаких серьезных противоречий в течение более чем двух десятилетий. "Континиум" с момента своего основания в 1992 году наращивала обороты и, соответственно, увеличивала сумму отчислений в госбюджет (в 2018 году группа уплатила более 9 млрд гривен налогов). Ситуация изменилась, когда в июле 2016 года Офис крупных плательщиков налогов ГФС выдвинул ООО "ВОГ Ритейл" (входит в состав Группы компаний "Континиум") претензии на сумму 417 млн гривен. Владелец компании WOG Сергей Лагур не согласился с претензиями по неуплате акцизных сборов и противостояние между ГФС и "Континиум" перешло в суд. В результате ГК "Континиум" выиграла дела в суде первой, а затем и апелляционной инстанций. В 2018 году Верховный суд вынес решение в пользу истца и постановил начать повторное рассмотрение. Тем временем, без каких-либо серьезных замечаний, WOG прошел все комплексные фискальные проверки за период с 2016 по 2019 годы.

Совпадение или нет, но с похожими обвинениями фискалов в 2016 году столкнулись сразу несколько крупных украинских компаний:

- "Киевстар", которую ГФС обязала дополнительно оплатить 1 млрд гривен;

- "Укрзализныця", которую оштрафовали на 635 млн гривен;

- "Филипп Моррис", которой насчитали более 2 млрд гривен штрафов.

Повлиял ли конфликт между WOG и ГФС на работу "зеленых" АЗС?



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Несмотря на давление фискальных органов, клиенты зеленых заправочных станций не заметили никаких негативных изменений в качестве топлива или обслуживания, что подтверждает исследование, упомянутое в начале статьи. В течение 3-х лет конфликта с налоговиками, сопровождаемых слухами о банкротстве, компания:

1. Обновляет и строит заправочные комплексы;

2. Продолжает развивать клиентский сервис;

3. Внедряет революционные технологические решения;

4. Проводит промо-акции, в том числе - благотворительные;

5. Получает награды и премии за свой вклад в развитие национальной нефтяной отрасли.

В 2017 году сеть АЗС представила сервис безналичных оплат в приложении PRIDE - WOG Pay. Благодаря ему клиенты компании получили возможность:

1. Оплачивать топливо, не выходя из автомобиля (достаточно указать номер колонки и количество литров/сумму заправки).

2. Без очереди в кассу платить за чай или кофе по QR-коду.

WOG Pay стал первым в своем роде сервисом на украинском нефтяном рынке. Вскоре после релиза он занял второе место в номинации "Лучшее платежное решение в e-commerce" от PaySpace Magazine Awards 2017. Через год - выиграл номинацию "Драйвер инноваций" во время премии Best Retail Project. В планах компании - расширить список позиций, доступных по безналичной оплате, чтобы водители имели возможность оплачивать без участия кассиров все товары в фирменных магазинах.

1 июня 2017 года на "зеленых" заправках началась ежегодная благотворительная кампания "Дорога к сердцу". В рамках акции проводился сбор средств на закупку медицинского оборудования для:

1. Старожевской центральной районной клиники (ЦРК).

2. ЦРК г. Маневичи;

3. Херсонской центральной детской больницы;

4. Киевского центра детской кардиохирургии.

В течение 3 месяцев сеть ВОГ собрала 1 001 418 гривен пожертвований, продав 333 806 специальных бумажных сердечек стоимостью 3 гривны за штуку. В 2018 году компания получила награду "Большое сердце" от Best Retail Project. "Дорога к сердцу" была признана самым масштабным благотворительным проектом года. В 2019 году в рамках проекта было собрано 1,4 млн гривен на УЗИ-аппарат для института Амосова. Проект продлен и на 2020 год, уже сейчас открыт сбор средств на сайте Украинской биржи благотворительности.

Компания WOG поддержала глобальное движение Giving Tuesday ("Щедрый вторник"), который проводится ежегодно в более чем 150 странах. 26 ноября 2019 года приняла участие в Благотворительном вечере, который был организован фондом "Таблеточки" и Фондом семьи Загорий. Во время вечера участники жертвовали на оборудование для детской больницы "Охматдет". На счет организаторов Благотворительного вечера компания WOG перевела 2,5 млн гривен.

В 2020 году WOG планирует развивать диджитал-направление - приложение PRIDE должно стать маркет-плейсом, в котором будут собраны полезные для водителей сервисы и услуги. Компания не обращает внимание на слухи о мнимом банкротстве и уверенно движется вперед благодаря высокому уровню сервиса, огромной базе лояльных клиентов и качественному топливу.