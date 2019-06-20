Финансовая стабильность госпредприятий Украины: рейтинг ТОП-50 от МЦПИ

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) представил общественности рейтинг государственных предприятий Украины по показателю их финансового "здоровья. "Апостроф" побывал на презентации результатов исследования.

В Украине на сегодня порядка 3,5 тысячи государственных предприятий (ГП), большинство из которых неприбыльны, а потому они являются балластом для отечественной экономики и страны в целом. В правительстве уже достаточно давно разрабатываются планы по существенному сокращению числа госпредприятий, в том числе, путем ликвидации "безнадежных", а также приватизации тех, которые могут представлять определенный интерес для потенциальных инвесторов. Однако в Украине есть и вполне прибыльные госпредприятия, демонстрирующие неплохие финансовые результаты.

Еще одной проблемой, связанной с госпредприятиями, является их непрозрачность, которая не позволяет в полной мере оценить эффективность того или иного ГП. Кроме того, непрозрачность госпредприятий питает благодатную почву коррупции.

Эффективность превыше всего

Как раз с целью повышения эффективности управления государственными предприятиями Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) провел исследование, результаты которого были на днях представлены на суд общественности.

Исследование проводилось в рамках проекта "Содействие прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных предприятиях и органах местного самоуправления в Украине", который МЦПИ реализует в партнерстве со словацким Институтом экономических и социальных реформ (INEKO) при финансировании со стороны Официальной поддержки развития Словацкой Республики (SlovakAid).

Задачей исследования не было оценить финансовую стабильность всех 3500 госпредприятий Украины. Для анализа были отобраны 50 крупнейших госкомпаний по показателю общей стоимости активов. Доля государства в этих предприятиях составляет более 51%, а сами они представляют все основные отрасли экономики.

Источниками оценивания финансового "здоровья" госпредприятий были: вебсайты этих компаний, сайты структур управления объектами госсобственности, веб-портал об использовании государственных средств, запросы на доступ к публичной информации.

Результаты исследования обобщены на интерактивном портале.

Комплексный подход

Финансовая стабильность компаний оценивалась по совокупности четырех критериев – ликвидность, рентабельность, леверидж (отношение общего долга к общей сумме активов и коэффициент долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов и амортизации) и деятельность (коэффициент оборотного капитала и коэффициент оборотности дебиторской задолженности).

По каждому из критериев для каждой компании был рассчитан рейтинг по шкале от 0 до 10, где 0 баллов означает наихудшее возможное влияние данного показателя на финансовую стабильность компании, а 10 баллов – наилучшее возможное влияние такого показателя.

Также по 10-балльной шкале высчитывался общий рейтинг предприятий с учетом всех четырех критериев. Рейтинг отражает финансовое состояние компаний на 2017 год, при этом учитывались данные и за предшествующие 3 года. Во время презентации рейтинга эксперт МЦПИ Егор Киян отметил, что на время составления рейтинга финансовые отчеты за 2018 год некоторых компаний еще не были опубликованы, однако, заверил он, обновление данных произойдет уже в ближайшее время.

По словам Кияна, важность и значимость данного исследования обусловлена тем, что от деятельности государственных предприятий во многом зависит благополучие граждан страны. "Тем не менее, общественности очень сложно обращать внимание на управление этими государственными предприятиями, особенности менеджмента, определенные финансовые показатели, потому что, как правило, эти финансовые данные очень сложно читать, и в основном это остается без внимания общественности, журналистов", - сказал эксперт. При этом, по его словам, опыт свидетельствует, что, "если эти цифры публиковать в общедоступной и понятной форме, то тогда это будет привлекать внимание общественности и СМИ". "Таким образом, это может создать определенное давление на государственные предприятия или на тех людей, которые управляют этими предприятиями и, определенным образом, теоретически, улучшить ситуацию на этом предприятии и эффективность его менеджмента", - резюмировал он.

Лидеры и аутсайдеры

Что касается непосредственно рейтинга, то его возглавило ГП "Украэрорух", общая финансовая стабильность которого была оценена на 8 баллов из 10-ти. Последующие места заняли соответственно Мариупольский морской торговый порт, ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Международный аэропорт Львов". Наиболее низкую финансовую устойчивость продемонстрировали ПАО "Одесский припортовый завод" и НСК "Олимпийский".

Аналитики МЦПИ также отметили, что 10 из ТОП-50 госпредприятий ведут недостаточно прозрачную финансовую отчетность, что не позволило осуществить оценку их состояния.

С полным списком предприятий можно ознакомиться здесь

В ходе презентации Егор Киян отметил, что 8 компаний из первой "десятки" осуществляют деятельность в сфере транспорта и логистики. По его словам, крупнейшей госкомпанией по размеру активов, собственного капитала и прибыли является НАК "Нафтогаз Украины". "Наиболее убыточной компанией в нашем рейтинге является Одесский припортовый завод, у которого убытки сейчас уже составляют 1 миллиард 464 миллиона гривен. И крупнейший работодатель – это у нас "Укрзализныця", где работают примерно 300 тысяч работников", - добавил он.

Европейский опыт

Украине может быть полезен опыт Словакии, касающийся деятельности госпредприятий. Как рассказал во время презентации директор INEKO Петер Голяш, незадолго до вступления его страны в Европейский Союз в 2004 году возникла проблема, связанная с тем, что правительство переводило государственные долги на госпредприятия. "Результатом этого стало то, что государственные предприятия накапливали долги и накапливали проблемы, и через несколько лет эти проблемы стали столь велики, что они начали угрожать финансовой стабильности всего государства", - отметил он. Со временем, по его словам, госпредприятиям, в частности, их финансовой дисциплине, стало уделяться больше внимания. Информация о финансовом состоянии госпредприятий появилась в публичной сфере, что, в конечном счете, привело к улучшению их финансовой дисциплины.

Еще одной причиной необходимости установления общественного контроля за деятельностью государственных компаний, по словам Петера Голяша, является борьба с коррупцией, которой способствует непрозрачность таких компаний. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что ситуация в этой сфере стала существенно лучше, коррупция в Словакии есть и сегодня. По его словам, обнародованный на презентации рейтинг продемонстрировал, что в Украине есть финансово устойчивые госкомпании, ведущие прозрачную деятельность. Вместе с тем, удивление вызывает то, что достаточно много госпредприятий демонстрирует отсутствие прозрачности, и это не позволяет оценить, насколько они сильны в финансовом плане.

"Мы готовы поделиться своим опытом, с тем, чтобы наши наиболее успешные модели были внедрены здесь в Украине", - сказал директор INEKO.