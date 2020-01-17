Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Экономическая ситуация в Украине улучшается, однако о прорыве, который соотечественникам обещает правительство, говорить пока не приходится. Рост экономики в 2019 году, как ожидается, будет зафиксирован на скромном уровне порядка 3%, чего недостаточно для больших свершений. Особое беспокойство вызывает промышленное производство, которое неуклонно сокращается с середины минувшего года. При этом главным и чуть ли не единственным позитивом в экономике страны стала стабильность банковского сектора.

В 2019 году инфляция в Украине составила 4,1%, замедлившись до шестилетнего минимума. Напомним, в 2018 году цены выросли на 9,8%, а в 2017 году – на целых 13,7% (что уж говорить об инфляции 2015 года на уровне 43,3%). Поэтому результат прошлого года, безусловно, является большим успехом. В 2020 году рост цен, вероятно, еще больше замедлится и, по данным собеседников "Апострофа" в финансовых кругах, может составить порядка 3%.

Данных статистики по росту ВВП в 2019 году еще нет, но экспертный консенсус-прогноз дает цифру на уровне 3%. Результат не самый плохой, но вполне скромный, ведь нашей стране для реального прорыва, который обещает правительство, нужно не менее 5%, а желательно еще больше.

Движение по инерции

"В 2019 году ничего принципиально не менялось, - сказал в комментарии изданию эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян. - Затем произошла смена власти, которая по удачному стечению обстоятельств на экономическом развитии негативно не отразилась. Таким образом, экономика развивалась по накатанной, я бы сказал, в относительно пассивном режиме, без толчков, запусков определенных драйверов, стимулов".

В минувшем году наблюдался характерный для последнего времени так называемый стагнационный рост, который, скорее всего, будет на уровне 2,8-3,2%. "При этом рост у нас происходит больше номинальный, чем реальный, поскольку его значительным фактором являются инфляционные процессы", - сказал Киян, добавив, что для качественных изменений необходимо, чтобы рост ВВП опережал динамику инфляции, но пока все происходит наоборот.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак еще категоричнее в оценках: "Если в политике 2019 год стал годом прорыва, поскольку кардинально сменилась политическая элита, что в любом случае полезно, то в экономике - это год провала". В разговоре с "Апострофом" он отметил, что в минувшем году сократился приток в Украину прямых иностранных инвестиций - если в 2018 году в страну зашло около 2,4 миллиарда долларов, то в 2019-м - чуть более 2 миллиардов долларов. "Для такой экономики, как наша, это можно считать, что прямых иностранных инвестиций практически нет. А если учесть, что из этих 2 миллиардов с небольшим около 1,6 миллиарда долларов - инвестиции из офшорных стран, то есть деньги наших же финансово-промышленных групп, то реальных иностранных инвестиций было примерно полмиллиарда. А динамика иностранных инвестиций наиболее объективно характеризует состояние экономики и ее перспективы", - пояснил Андрей Новак.

Новак также напомнил, что в конце 2019 года прекратились выплаты по всем статьям доходов госбюджета, кроме защищенных, и это, по его мнению, объективная характеристика состояния государственных финансов.

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Прекратились выплаты по всем статьям доходов госбюджетаФото: pixabay.com

Но больше всего беспокойство вызывает состояние промышленности, в которой наблюдается глубокий спад. "Если аграрный сектор развивается, то промышленность, особенно тяжелая, демонстрирует упадок", - говорит Егор Киян, добавляя, что ситуация в промышленности является одним из главных негативов экономического развития 2019 года.

"Мы окончательно превращаемся в аграрную страну, - в свою очередь отмечает Андрей Новак. - А аграрные страны имеют одну характерную черту - это бедные страны. В 2019 году аграрный сектор показал рост, и это хорошо, но падение промышленности нас отбрасывает назад в клуб отсталых стран".

Кровеносная система экономики

На этом фоне достаточно выигрышно выглядит отечественный банковский сектор. "Банковская система является ключевым фактором экономического развития, так как представляет собой венозную систему экономики, через которую распределяются деньги, запускается производство, кредитование бизнеса", - говорит Егор Киян. По его словам, в последнее время банки, в целом, смогли адаптироваться к новым условиям, выработать стратегии, зафиксировать определенный курс, и под контролем Национального банка Украины (НБУ) смогли продемонстрировать прибыльность. Эксперт также отметил, что во многом благодаря действиям регулятора, который ввел для финучреждений новые нормативы и жестко контролирует их выполнение, повторение ситуации с "банкопадом", как это было в 2015 году, сейчас сведено к минимуму.

В конце декабря 2019 года НБУ обнародовал результаты оценки устойчивости отечественных банков, которая связана, в первую очередь, с качеством активов финучреждений. В рамках оценивания для крупнейших банков были также проведены стресс-тесты. В 2019 году его проходили 29 банков, на которые приходится более 90% активов всей банковской системы страны.

По данным регулятора, наихудшие результаты показали российские банки, что связано с тем, что они постепенно сворачивают свою деятельность в нашей стране (напомним, что с марта 2017 года в отношении дочерних структур российских банков с госкапиталом в Украине действуют санкции). "Второй год подряд успешно прошли стресс-тест 9 банков. Большинство из них - с иностранным капиталом, а также государственные ПриватБанк и Укргазбанк. Также согласно результатам стресс-тестов не нуждаются в капитале ПУМБ (Первый украинский международный банк) и Альфа-Банк, - говорится в сообщении Нацбанка.

Сгоревшее отделения "Сбербанка России" в центре Львова, 2017Фото: unian

В своем отчете о финансовой стабильности НБУ в декабре 2019 года констатировал, что отечественные банки достаточно капитализированы и прибыльны в текущих макроэкономических условиях. "Устойчивость сектора к системным рискам также возрастает. Результаты стресс-тестов в целом подтвердили, что по базовому сценарию банки не сталкиваются с трудностями", - отмечается в отчете.

Было бы здоровье

Эксперты МЦПИ провели собственное исследование, в рамках которого оценили финансовое здоровье украинских банков на конец 2019 года (сейчас завершается работа над обобщением результатов этого исследования, с которыми "Апостроф" смог предварительно ознакомиться). Среди крупнейших финучреждений, согласно рейтингу экспертного центра, ТОП-5 выглядит следующим образом:

1. ПриватБанк.

2. Укрсиббанк.

3. Райффайзен Банк Аваль.

4. Укрэксимбанк.

5. Альфа-Банк.

"2019 год был показательным, - считает эксперт МЦПИ Егор Киян. - Даже несмотря на все спекуляции вокруг ПриватБанка (бывшие собственники требуют вернуть им национализированный в 2016 году банк, - "Апостроф"), с ним ничего не случилось, его деятельность характеризовалась независимой политикой, и даже был продемонстрирован некий рост. Также в банковском секторе происходили процессы по слиянию и поглощению. Речь об Альфа-Банке, который поглотил Укрсоцбанк. То есть такие значимые события, которые могли повлиять (на весь сектор), так как это - системообразующие банки, и любое неправильное решение руководства этих банков могло затронуть всю банковскую систему и повалить ее "эффектом домино". Тем не менее, все прошло успешно благодаря менеджменту этих банков и надзору со стороны НБУ, и вся банковская система смогла продемонстрировать устойчивость и рост".