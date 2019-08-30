Коррупция по-новому или конец эпохи бедности одного олигарха: как за год разорить успешное предприятие

ПАО "Центрэнерго", 78,3% акций которой принадлежит государству, является со всех сторон лакомым активом для украинских олигархов. Во-первых, если олигарх владеет энергоемкими предприятиями, контроль над генерирующей компанией позволяет, в случае необходимости, обеспечить их электроэнергией в приоритетном порядке и по "нужным" ценам. Во-вторых, что не менее существенно, контроль над "Центрэнерго" означает возможность основательно заработать на поставках угля на электростанции компании. Третий момент - прицел на приватизацию компании. Как давно известно, вся крупная приватизация в Украине обычно происходила по одной схеме: на предприятие вводится свой менеджмент, и его доводят до максимально плачевного состояния. Либо же происходит обесценивание с помощью других методов. А затем объект приобретается за незначительный процент своей реальной стоимости.

Сегодня мы наблюдаем активные действия по всем трем направлениям со стороны структур и лиц, которых в СМИ связывают с Игорем Коломойским. В результате предприятие покупает уголь по заоблачным ценам у предприятий Коломойского, продает энергию его же предприятиям задешево, и постепенно теряет капитализацию, что обесценивает его накануне очередной попытки приватизации.

Началось все со смены наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго". Напомним, мажоритарным пакетом акций, которым владеет государство, сегодня управляет Фонд госимущества Украины.

6 июня ФГИ как главный акционер сменил сразу трех членов Наблюдательного совета компании. Причем это было сделано довольно сомнительным способом. Начнем с того, что подписывал приказ не зам главы ФГИ Владимир Державкин, в исключительной компетенции которого находился вопрос увольнения и назначения членов набсоветов подконтрольных ФГИ предприятий (приказ ФГИ №355к от 04.05.2018), а и.о. главы Фонда Виталий Трубаров, который перед этим другим приказом решил забрать эти функции себе. При этом был нарушен ряд инструкций по деловодству ФГИ.

Здесь следует сделать небольшое отступление, и напомнить, что Трубарова считают человеком, связанным с олигархом Игорем Коломойским. Вернее, по данным журналиста Юрия Бутусова, Трубаров относится к орбите главы депутатской фракции "Відродження" Виталия Хомутынника, который в свою очередь, как известно, является бизнес-партнером Коломойского. Следует добавить, что НАБУ проводит относительно Виталия Трубарова следственные действия в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления.

Помимо сомнительного приказа о замене членов Набсовета ПАТ "Цэнтренерго" (Евгения Асташева, Александра Визира и Александра Баранюка на Александра Провоторова, Елену Короткую и Игоря Присяжнюка соответственно), нарушения просматриваются и в процедуре оповещении об этом компании. Так, "Центрэнерго" было информировано об этом решении в способ, противоречащий ее Уставу, что даже вызвало стычки в офисе компании.

Несмотря на это, 7 июня состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", на котором было принято решение уволить действующего на тот момент и.о гендиректора Олега Коземко и заменить его на Петра Кравца.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что это решение также было принято с нарушениями ряда процедур. В частности, оно не выносилось на рассмотрение профильного комитета Набсовета (что предусмотрено Уставом ПАО "Центрэнерго"), а также было принято в нарушение постановления Кабмина о конкурсном отборе руководителей госпредприятий №777 от 03.09.2008, согласно которому новая кандидатура должна была утверждаться КМУ.

Обращает на себя внимание и личность регистратора, который фиксировал в госреестре смену руководителя компании - некого Валерия Сороки, известного своими сомнительными действиями. Кроме того, относительно Сороки, по данным наших источников, открыт ряд уголовных производств.

Впрочем, Кравец у руля "Цэнтрэнерого" продержался не долго, и уже спустя месяц в должности и.о. гендиректора его сменил Владимир Потапенко. К слову, по той же схеме, то есть с процедурными нарушениями.

Все это до боли напоминает классическое рейдерство, когда заинтересованные лица любыми способами проталкивают в руководство компании, которую они хотят контролировать, своих людей. Ряд дальнейших фактов говорит о том, что схема была осуществлена в интересах Игоря Коломойского.

В конце августа сразу несколько СМИ сообщили, что отныне уголь на "Центрэнерго" будет поставлять ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват". Речь идет о поставке угля из России на 400 миллионов гривен. Была также опубликована копия договора на поставку. При этом некоторые СМИ также отмечают, что уголь может быть даже не российским, а с территорий ЛНР/ДНР - из города Шахтерск. В любом случае украинские государственные шахты, у которых сегодня сформировались многомиллионные долги по зарплатам, в результате остались за бортом.

Однако это далеко не все. Оказалось, что в июле ПАО "Центренерго" продавало электроэнергию по убыточным для себя ценам, причем довольно ограниченному кругу компаний. Среди них - "Никопольский завод ферросплавов", "Запорожский ферросплавный завод", "Марганецкий ГОК", "Днепроазот". С этой информацией можно, в частности, ознакомиться на сайте Украинской энергетической биржи, проанализировав сделки за 2, 5, 12, 19 и 26 июля 2019 года. Все эти предприятия, как известно, принадлежат к финансово-промышленной группе Коломойского.

"Центрэнерго" начала массово заключать контракты на поставку электроэнергии предприятиям Коломойского. Сам Коломойский это объясняет низкой ценой "Центрэнерго" после запуска рынка электроэнергии. Позволю себе предположить - электроэнергия для его предприятий там действительно дешевая как нигде", - отмечает известный журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.

Как отмечает бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, получается, что уголь покупается по 2500 грн/т (что, к слову, гораздо выше цены по Роттердам+). При этом себестоимость электрической энергии с такой ценой угля составляет не менее 1.90 грн/кВт ч, а продажа происходит почти исключительно предприятиям Коломойского по цене 1.30 грн/кВт ч, то есть с убытком 30%!

"В результате прибыльное предприятие "Центрэнерго" становится резко убыточным, оборотные средства вымыты, запасы угля критичны, а источники для закупки отсутствуют", - обрисовывает Вовк нынешнюю ситуацию в ПАО "Центрэнерго".

Действительно, если изучить финансовые отчеты "Центрэнерго" за последние несколько лет, то можно обнаружить, что вплоть до 2018 года компания была исключительно прибыльной. Да, прибыль за 2018 год составила почти полмиллиарда гривен. Прибыль была и за первый квартал 2019 года - 29 млн грн. Однако первое полугодие "Центрэнерго" удивительным образом заканчивает с убытком почти в 1,2 млрд грн. Причем основной убыток приходится как раз на летние месяцы. Если обратить внимание на графу баланса в финансовой отчетности на сайте компании, то видно, что на начало года баланс ПАО (грубо говоря, его капитализация) составляла 8,4 млрд грн., а по результатам первого полугодия - уже 7,7 млрд, то есть на 700 млн меньше.

Если эта тенденция продолжится, "Центрэнерго" может еще больше потерять в стоимости. При этом глава ФГИ Трубаров (напомним, через Хомутынника связанный с Коломойским) радостно заявляет о перспективах ближайшей приватизации. Стоит ли говорить, кто может стать основным претендентом на его покупку.