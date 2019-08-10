10 простых причесок на длинные волосы: как оставаться в тренде без салонов и мастеров

Обладательницам длинных волос не обязательно тратиться на дорогие аксессуары, ведь их главное украшение всегда при них. Роскошные локоны всегда смотрятся очень женственно и привлекают внимание окружающих.

К тому же длинные волосы открывает прекрасную перспективу для творчества и фантазии, чего не скажешь о коротких волосах. Обладая роскошной шевелюрой можно сотворить множество стильных причесок, не прибегая к помощи мастеров. The Lime собрал для вас 10 простых, но в тоже время эффектных причесок, которые легко можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится всего несколько недорогих аксессуаров и немного времени.

Прически с большими заколками

Самый модный тренд 2019 - прически с большими заколками. На такие массивные аксессуары непременно стоит обратить внимание всем модницам. Ведь они не только здорово украшают, но и держат укладку.

Прически с невидимками

Невидимки снова вошли в моду, только теперь на волосах их должно быть много. Заколки можно прикрепить одну за другой, крест-накрест или создать другой металлический узор. Тут все зависит от вашей фантазии.

Низкий хвост с платком

Пестрые платки снова в тренде и теперь их смело можно использовать в прическах. Дизайнеры предлагают вплетать их в косы, а также украшать ими хвост. Шелк придаст образу легкости, романтичности и женственности.

Пучок

Такая прическа всегда на пике популярности в любом ее исполнении. Высокий аккуратный пучок, небрежный пучок на каждый день, пучок с косами, два пучка - и это еще не все варианты данной укладки.

Косичка "Рыбий хвост"

Это очень быстрая и легкая прическа на длинные волосы. Несмотря на то, что выглядит она так, будто сделали ее в салоне, такая прическа очень проста в исполнении.

Хвост с волосами

Одна их самых быстрых и популярных укладок на длинные волосы - хвост с обмотанными вокруг волосами. Ее легко можно сделать в домашних условиях. Для ее воплощения, нужно завязать обычный хвостик, вытащить из него небольшую прядь волос и обернуть вокруг хвоста, заправив кончики под резинку.

Полупучок с распущенными волосами



Такая прическа дополнит любой летний образ и сделает его очень модным и стильным. К тому же делать ее совсем несложно. Помните в детстве всем девочкам мамы делали прическу "мальвина"? Так вот это практически то же самое, просто этот хвостик нужно закрутить и заколоть.

Прическа "Пляжные волны"

Прическа "Пляжные волны" выглядит так, как будто на длинные волосы после купания в море немного подсохли. Такая укладка придает образу непринужденности и легкомысленности.

Прическа "Ломаные линии"



Чтобы сделать такую прическу вам понадобится утюжок или плойка. Такая укладка смотрится немного небрежно, стильно и свежо. К тому же, она отлично добавляет объема локонам, что придется по душе обладательницам редких и тонких волос.

Асимметричный хвост

Соберите волосы в хвост чуть пониже уха и закрепите его резинкой, не затягивая слишком сильно. Такая прическа подойдет на каждый день.

Также читайте на The Lime, как защитить длинные волосы от сухости и выпадения.

А также какие прически предпочитают украинские знаменитости в повседневной жизни. Рассмотрите несколько незамысловатых идей несложных укладок на скорую руку, и воплощайте их в жизнь.

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