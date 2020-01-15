Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников

За время зимних праздников многие набрали парочку лишних сантиметров. Обилие вкусностей просто не позволило пройти мимо и придерживаться правильного режима питания. Но в этом нет ничего страшного, ведь можно достаточно быстро избавиться от неприятных последствий этого периода. Достаточно следовать простой экспресс-диете, о которой мы расскажем в этом материале.

Для начала, важно знать, что подобная диета хороша только для экстренных случаев. На постоянной основе так питаться не рекомендуется, так как организм может ослабнуть. Экспресс-диета - быстрая разгрузка организма, очищение его от токсинов и лишних солей. Придерживаться ее нужно не дольше одной недели.

Чтобы ваше тело начало сжигать лишние жиры, нужно ограничить количество потребляемых углеводов. Также телу необходимы витамины, микроэлементы и другие полезные вещества. И жидкость. В день обязательно нужно выпивать минимум 3 стакана обычной воды без газа, лучше всего это делать перед каждым приемом пищи.

Чтобы вам было проще разобраться с экспресс-диетой, мы решили составить для вас примерный план питания на каждый день. Все приемы пищи можно по желанию менять местами. Также разрешается экспериментировать со всеми перечисленными продуктами.

Понедельник

Утро: Овсяная каша на воде, твердый сыр, сладкий чай.

День: Куриная котлета, овощной салат, фруктовый сок.

Вечер: Легкий йогурт, яблоко, творог.

Вторник

Утро: Гречневая каша на молоке, кофе или чай без сахара.

День: Куриное филе, свежие овощи на выбор, консервированная кукуруза.

Вечер: Отварные куриные яйца, твердый сыр, травяной чай без сахара.

Среда

Утро: Грейпфрут или апельсин, овсянка на воде, кофе или чай с сахаром.

День: Любое мясо или рыба, консервированные бобовые, овощной сок.

Вечер: Овощной салат, твердый сыр, травяной чай без сахара.

Четверг

Утро: Зерновые тосты с авокадо и яйцом, кофе или чай с сахаром.

День: Гречневая каша, овощное рагу с курицей или телятиной, любой сок.

Вечер: Творог с нежирной сметаной и медом, травяной чай без сахара.

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Пятница

Утро: Яичница с овощами, зерновой тост, фрукты на выбор.

День: Рис с куриным филе, овощной сок.

Вечер: Йогурт, фруктовый салат, травяной чай без сахара.

Суббота

Утро: Овсяная каша на молоке с медом и изюмом, фруктовый сок, чай или кофе без сахара.

День: Куриное филе с гарниром на выбор, овощной сок.

Вечер: Овощной салат, отварное куриное яйцо, твердый сыр.

Воскресенье

Утро: Зерновые тосты с яйцом и сыром, чай или кофе без сахара, фруктовый сок.

День: Овощной суп с курицей или телятиной, чай с сахаром.

Вечер: Творог с нежирной сметаной, зеленью и небольшим количеством чеснока (по желанию). Травяной чай без сахара, любые овощи на выбор.

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