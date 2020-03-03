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8 пастельных оттенков для стильного маникюра на весну 2020

Какой дизайн ногтей в моде в этом сезоне

вторник, 3 марта 2020, 19:01
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Весна 2020 - время нежности, мечтательности, веселья и тепла. Поэтому в этом сезоне стоит отказаться от слишком драматичных и контрастных оттенков. Какие же цвета и дизайны маникюра в моде в этом сезоне? Мы уже узнали ответ на этот вопрос, и готовы поделиться с вами самыми трендовыми вариантами.

Одной из главных модных фишек в маникюре на весну 2020 года является радужный дизайн в пастельных тонах. Можно как сделать оригинальные узоры, используя несколько цветов на одном ногте, так и просто нанести однотонное покрытие разных тонов на каждый палец. Также можно создать эффект звездного неба, для этого просто нужно точечно нанести белый лак поверх основного цвета.

Не уходят из трендов также геометрические узоры и акцент на одном или нескольких пальцах. Но сейчас этот акцент должен быть мягким и не вызывающим. Можно использовать цвета, которые похожи между собой. Или добавить матовый лак в общий глянцевый дизайн. Такое решение всегда смотрится очень стильно и оригинально.

Одними из самых модных цветов в этом сезоне стали нежный сиреневый и пастельный голубой, также известный как "Baby blue". Подобные оттенки прекрасно гармонируют с золотыми украшениями или кремовыми акцентами.

И, разумеется, не стоит забывать о классике. Аккуратный элегантный розовый, нюд или другие подобные тона будут хорошо смотреться практически в любом дизайне маникюра. Также можно немного разнообразить такой стиль, добавив небольшое количество блесток или камушков.

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